71 millions de jeunes chômeurs dans le monde en 2016

Les jeunes sont les plus touchés par le chômage dans le monde. Ils seront 71 millions à en souffrir durant cette année 2016 à en croire un rapport de l'Organisation internationale du travail (OIT). Ce document intitulé «Emploi et questions sociales pour les jeunes dans le monde (2016)» relève par ailleurs que ce sont les femmes qui souffrent le plus de ce phénomène du chômage appelant par la même les autorités des Etats membres de l'OIT ainsi que les partenaires sociaux à se pencher très sérieusement sur cette question cruciale des disparités de l'emploi entre hommes et femmes. Ce sont les pays d'Afrique du Nord qui ont les taux les plus élevés, autour de 30%. L'emploi précaire continue d'affecter les jeunes de manière disproportionnée, avec des différences régionales considérables. Le rapport note également que l'Afrique subsaharienne enregistre des taux de pauvreté au travail des jeunes les plus élevés au monde, avec près de 70%. Les taux de pauvreté parmi les jeunes sont également élevés dans les Etats arabes (39%) et en Asie du Sud (49%).