L'islamophobie en France gagne les restaurants

La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux dimanche 28 août. Elle montre deux femmes voilées attablées dans un restaurant gastronomique de Tremblay-en-France, ville située en Île-de-France, et qui se voient refuser le service par le propriétaire-gérant dont les propos culminent avec cette phrase «tous les musulmans sont des terroristes», et «des gens comme vous, je n'en veux pas chez moi». Les deux femmes ont gardé leur calme, bien seules face à une clientèle qui est restée sans aucune réaction. La police est intervenue, mais on ne sait pas si elle a pris en charge la plainte des deux victimes de ces propos racistes. Le Collectif contre l'islamophobie en France (Ccif) a pour sa part réagi en demandant à «ruiner la réputation de ce restaurant sur tous les espaces en ligne où il est listé» afin que les consommateurs soient «dûment informés de telles pratiques».