Les Algériennes à New York

Les femmes algériennes se donnent à voir à Big Apple et ce, à l'occasion d'une exposition qui se tiendra jusqu'au 8 janvier 2017. Le Centre international de la photographie (ICF) à New York accueille une exposition nommée «Public, Private, Secret», qui réunit les travaux de nombreux photographes et plusieurs sous-expositions, dont «Femmes algériennes 1960», exposition réunissant les clichés pris par Marc Garanger dans les années 1960 en algérie, durant la guerre d'indépendance.