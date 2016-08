Les Américains s'intéressent à l'université algérienne

Joan Polaschik, Son Excellence l'ambassadrice des Etats-Unis à Alger, vient de révéler que les USA sont liés par des partenariats au ministère de l'Education nationale et à celui de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique algériens. La langue anglaise figure au centre des programmes de coopération, a précisé Madame Polaschik qui a, bien entendu, évoqué d'autres domaines. A l'en croire, les USA s'attellent à déployer un programme d'échanges culturels et pédagogiques avec notre pays et que celui-ci enregistre déjà de notables succès. Le programme US voit une adhésion massive des jeunes Algériens, a-t-elle poursuivi. Ils sont 4000 étudiants à avoir bénéficié de ce dernier. L'ambassadrice des Etats-Unis a fait part de ces déclarations à l'issue de l'inauguration de la première école américaine à Alger, par le directeur des études juridiques et de la coopération au Mesrs, Boubker Seddik Bouâaza et elle-même.