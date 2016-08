Cojaal amadoué, la finition de l'autoroute Est-Ouest revient sur le tapis

Les deux derniers travaux qui restent à réaliser pour achever définitivement l'autoroute Est-Ouest seront relancés «prochainement», selon le ministre des Travaux publics et des transports, Boudjema Talai. Effet d'annonce ou pas, les travaux au niveau du tunnel Djebel El Ouahch (Constantine) et sur le dernier tronçon d'El Tarf (Dréan-frontière algéro-tunisienne) sur 84 km, débuteront «dès que sera désignée l'entreprise réalisatrice», par l'Agence nationale des autoroutes (ANA), après le retrait du consortium japonais Cojaal. Sauf que Talai a affirmé que «le problème a été résolu à l'amiable avec l'entreprise japonaise Cojaal. Les travaux vont démarrer au niveau du tunnel de Constantine et pour la réalisation du tronçon d'El Tarf». A n'y rien comprendre, mais disons «Inchaallah»...