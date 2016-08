Le changement climatique rend les végétaux moins sensibles à la sécheresse

L'augmentation du CO2 (dioxyde de carbone) dans l'atmosphère responsable du réchauffement, réduit les besoins en eau des végétaux qui deviennent moins sensibles à la sécheresse, ont déterminé des scientifiques. Cette étude publiée lundi dernier par l'académie américaine des sciences (Pnas) modifie les hypothèses avancées sur l'impact du changement climatique sur l'agriculture, les ressources en eau, la croissance des plantes et le risque d'incendie de forêt. Selon de récentes études, plus de 70% de la planète connaîtra davantage de sécheresse avec le quadruplement du CO2 sur un siècle. La diminution des pluies va accroître les sécheresses dans le Sud du continent nord-américain, le Sud de l'Europe et le Nord-Est de l'Amérique du Sud. Mais dans le centre de l'Afrique, les régions tempérées d'Asie, au Proche-Orient et en Russie, l'eau conservée par les plantes compensera largement les sécheresses dues au changement climatique.