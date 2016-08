Le parc de loisirs à Ouargla abandonné

Des habitants d'Ouargla dénoncent la mauvaise gestion et les négligences des responsables locaux. Dans une série de photos adressées au site Algérie Patriotique, ils démontrent l'abandon total d'un parc d'attractions, qui aurait coûté aux contribuables la bagatelle de 4 milliards de dinars. Sur les photos, on voit bien ce parc dans la ville d'Ouargla complètement délabré, envahi par toutes sortes de détritus mais surtout fermé. Ces habitants, qui pointent d'un doigt accusateur les responsables de la wilaya à tous les niveaux, affirment que cet immense espace qui aurait pu être un haut lieu de détente, de divertissement et de loisirs est devenu, au fil du temps, un lieu de délinquance et de débauche.