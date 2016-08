Le raï sera-t-il inscrit au patrimoine mondial?

L'Algérie veut inscrire le raï au patrimoine mondial de l'humanité. Slimane Hachi, directeur du Centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques, a révélé lundi dernier qu'un dossier a été déposé en mars dernier à l'Unesco par l'Algérie pour classer le «raï, chant populaire algérien», rapporte une l'agence officielle APS. Cette démarche traduit une volonté de classer ce genre musical, le raï, et ses textes de poésie tels qu'ils avaient existé au début du siècle dernier comme «forme d'expression musicale et poétique féminine», a expliqué, pour sa part, Abdelkader Bendamèche, président du Conseil des arts et des lettres. Outre le raï, l'Algérie a déposé deux autres dossiers pour classer au patrimoine mondial «La distillation des roses et fleurs» et les savoir-faire qui y sont liés, ainsi que le métier de «Mesureur d'eau» qui gère l'alimentation en eau dans le Sud de l'Algérie.