Proxima n'est pas aussi proche que l'on croit!

Dans notre galaxie, c'est la plus proche voisine. L'exo planète Proxima b découverte autour de l'étoile Proxima Centauri, fait rêver les scientifiques. Moins semblable à la Terre, parmi les milliers de planètes découvertes dans notre galaxie depuis 20 ans, elle porte vraiment son nom, à «seulement» 4,24 années-lumière. Kepler-452b, l'exo planète découverte en 2015 est située à 1400 années-lumière, totalement inatteignable. Il faut 4,243 années à la lumière pour atteindre Proxima, à 40.000 milliards de km de la Terre. A titre indicatif, la Lune est à 384.000 km et Mars à 55 millions. Autant dire qu'avec ses fusées actuelles, l'homme n'est pas prêt au voyage intersidéral. La sonde Voyager 1, premier objet humain à être sorti du système solaire en 2012, voyage à 0,005% de la vitesse de la lumière. Il lui faudrait donc plus de 84 800 ans pour atteindre le système solaire Proxima Centauri. Le double du temps qu'il a fallu à l'homme pour passer du stade de primate à celui de conquérant de l'espace!