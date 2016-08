Une chaire Emir Abdelkader au centre d'Oxford

Après la réouverture, voici quelques années, du British Council à Alger, suivie de l'agrément récemment accordé pour une université américaine en Algérie, la prestigieuse université britannique d'Oxford envisage d'inaugurer un programme d'études consacré à l'histoire de l'Algérie et ce, dans le cadre des activités du Centre d'Oxford pour les études islamiques. Créé en 1986, ce centre bénéficie de la contribution de nombreux pays musulmans dont l'Arabie saoudite, la Turquie, la Malaisie, l'Indonésie et le Maroc. Ce centre projette de consacrer tout un programme d'enseignement à l'Algérie et de créer une chaire baptisée Emir Abdelkader, destinée à l'enseignement de la pensée et du parcours historique de ce patriote, résistant, homme d'Etat et intellectuel algérien, précurseur du dialogue et des doctrines universelles de respect et de promotion des droits de l'homme.