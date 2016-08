11 000 rials aux hadjis victimes de l'incendie à La Mecque

Les personnes ayant perdu leurs bagages et argent lors de l'incendie qui s'était déclaré, hier, dans un autocar transportant des hadjis algériens de Médine vers La Mecque seront indemnisés, a rassuré le chef de centre de la mission Hadj et Omra à La Mecque, Messaoud Bouledjouidja. «Les hadjis ayant perdu bagages et argent recevront 40 rials par jour», a-t-il indiqué. Le chef de la mission consulaire, Mohamed-Nacer Bessalkia, a précisé qu'une déclaration est établie sur la base des propos de tout hadj ayant perdu des bagages, de l'argent et s'étant présenté auprès des services consulaires. Pour sa part, le transporteur saoudien, l'entreprise Abdelillah Al-Maghribi, s'est engagé à indemniser les hadjis algériens sur la base d'une déclaration de perte de leurs affaires et argent préalablement établie auprès de ses services, leur offrant 11.000 rials, a souligné M.Bouledjouidja.