Affreux accident de la route en Tunisie: le camion venait d'Algérie

Au moins 14 personnes ont péri et 51 ont été blessées, hier, à l'aube dans un accident de la circulation impliquant un poids lourd et un bus de transport public près de Kasserine (Centre-Ouest), d'après un bilan provisoire. Selon le correspondant de Jawhara FM à Kasserine le camion ayant causé ce drame venait d'Algérie. L'accident qui s'est produit, dans la localité de Khamouda, est dû à un problème de freins du semi-remorque, qui est entré en collision dans un premier temps avec le bus de transport public avant de poursuivre sa course contre un poteau électrique, heurtant au passage de nombreuses voitures.