Condor Electronics au salon IFA 2016 de Berlin

Soucieuse de son image de marque dans le monde, la compagnie Condor Electronics annonce sa participation au salon IFA 2016 qui se tiendra à Berlin du 2 au 7 septembre prochain. Sur le stand Condor de près de 100 m2 situé au Hall 26 stand 123, les visiteurs de la plus grande manifestation mondiale dans le secteur de l'électronique grand public et des applications domestiques pourront découvrir les dernières innovations et produits du constructeur algérien à la pointe de la technologie et certifiés aux normes internationales de qualité et de sécurité les plus strictes. Ce Salon international d'envergure rassemblera plus de 1 600 exposants venus de plus de 100 pays et drainera plus de 240.000 visiteurs, selon les estimations des organisateurs.