Constantine peaufine son plan Orsec

Un plan d'urgence pour prévenir et lutter contre les fréquentes inondations qui affectent à chaque averse plusieurs quartiers de la wilaya de Constantine, sera lancé dans les prochains jours, selon les services de la wilaya. Le dispositif retenu par la direction locale des ressources en eau avec la collaboration de plusieurs partenaires du secteur dont la société de l'eau et de l'assainissement (Seaco) et l'Office national d'assainissement (ONA) ciblera en priorité les quartiers situés à proximité des cours d'eau, ont précisé les mêmes sources. L'opération est inscrite dans le cadre des orientations décidées par le gouvernement visant à prévenir les inondations, a-t-on encore détaillé, rappelant les inondations qui avaient sévèrement affecté la nouvelle-ville Ali Mendjeli à la fin du mois d'août de l'année dernière.