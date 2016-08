L'alphabet sous du préfabriqué à Médéa

Des structures scolaires en préfabriqué ont été installées à travers les localités d'El-Azzizia, Guel-el-Kebir et Mihoub, affectées par le séisme du 29 mai dernier, pour accueillir les élèves scolarisés issus de ces communes. Sept établissements scolaires fortement endommagés par le séisme ont été remplacés par des structures en préfabriqué en prévision de la rentrée scolaire de septembre, a-t-on indiqué, précisant que les structures en question sont dotées de toutes les commodités et répondent aux normes exigées en matière de sécurité et de confort. La même source fait état, d'autre part, de la poursuite des travaux de réfection et de réhabilitation à travers 55 autres structures scolaires affectées, à des degrés divers, par le séisme, assurant que toutes les dispositions ont été prises afin d'achever les travaux en cours, avant la mi-septembre, de façon à éviter tout retard de scolarisation des élèves issus des localités touchées par ce séisme.