Makri: "Evitez-moi ces journalistes!"

Très attendu hier, notamment sur la polémique avec son prédécesseur Bouguerra Soltani et la position attentiste de «wait and see» relative à la participation ou non de son parti aux prochaines législatives, le président du MSP, Abderrazak Makri a laissé les représentants des médias, très nombreux à couvrir sa conférence de presse, sur leur faim. Malgré l'insistance des journalistes, Makri a quitté la salle en refusant de répondre à leurs questions. En fait, dans son communiqué le MSP a annoncé une conférence de presse conjointe animée par le vice-président du mouvement de résistance islamique Hamas et représentant de la délégation palestinienne, Dr Moussa Abou Merzouk et le président du parti, Abderrazak Makri, au siège du MSP à Alger. Cependant, Makri s'est contenté d'une allocution d'ouverture lors de ladite conférence et a pris la poudre d'escampette à la fin de la séance questions-réponses avec le Palestinien. Interpellé, Makri a prétexté ne pas vouloir voler la vedette à son hôte.