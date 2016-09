L'explosion de Falcon 9 emporte le satellite de Facebook

C'est un coup dur pour Elon Musk, mais aussi pour Mark Zuckerberg. L'explosion de la fusée Falcon 9 de SpaceX, jeudi dernier, a également détruit le premier satellite de Facebook. Ce jour-là, dans l'après-midi, la fusée Falcon 9 a explosé lors d'un test des moteurs au sol. «Le véhicule et son chargement ont été perdus.» Le chargement en question, prévu pour être envoyé en orbite hier, n'est autre qu'Amos 6, un satellite fabriqué par la société israélienne Spacecom. Ce satellite de communications de plus de 5 tonnes devait être loué, une fois en orbite, à Facebook et la société française Eutelstat, selon le SFChronicle. Annoncé en octobre 2015, ce projet visait à apporter une connexion Internet dans les pays d'Afrique subsaharienne.