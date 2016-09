Raouraoua annonce le retour de la police dans les stades

La police va revenir dans les stades dès la prochaine journée du championnat de Ligue 1 pour assurer la sécurité des officiels et aider les stadiers dans l'organisation des matchs, a annoncé, hier, le président de la FAF, Mohamed Raouraoua, sur les ondes de la Chaîne III de la radio nationale. «On a échangé avec M.Hamel (directeur général de la Dgsn) et la police sera redéployée dans les stades dès la prochaine journée du championnat avec un nombre réduit. Il y aura des policiers sur la main courante pour assurer la sécurité des officiels et au niveau des portes d'accès pour aider les organisateurs et éviter que des perturbateurs accèdent aux stades. Il y aura aussi des patrouilles mobiles dans les tribunes», a détaillé Raouraoua. Les deux premières journées de Ligue 1 ont été émaillées d'incidents entre les supporters. Les policiers n'étaient pas présents à l'intérieur des stades et les stadiers n'ont pas pu empêcher les affrontements entre les supporters.