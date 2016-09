Un minibus sans chauffeur mis en service à Dubaï

Dubaï a mis en service un minibus électrique et sans chauffeur pour une période expérimentale d'un mois, avec l'ambition d'élargir ce mode de transport dans l'Emirat du Golfe devenu une destination commerciale et touristique. Le véhicule autonome de 10 places a fait jeudi sa première navette sur un parcours de 700 mètres à Downtown Dubaï, près de Burj Khalifa, la plus haute tour au monde. Développé par la société française Easy Mile et le groupe Omnix, basé à Dubaï, le minibus, propulsé par un moteur électrique, se déplace sur un trajet programmé à une vitesse qui peut atteindre jusqu'à 40km/h. Mais grâce à ses technologies de guidage, il adapte sa vitesse à son environnement et peut, si besoin, marquer un arrêt total pour la sécurité des piétons comme des passagers, selon ses promoteurs.