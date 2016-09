Un nouveau textile pour rester au frais!

Des chercheurs américains ont créé un textile bon marché à base de matière plastique qui permet de mieux résister à la chaleur. Selon les inventeurs, cette création, publiée jeudi dans une revue spécialisée, devrait permettre aux personnes vivant dans les pays chauds de rester plus au frais sans air climatisé. «Si nous parvenons à rafraîchir les personnes plutôt que les bâtiments où elles vivent et travaillent, nous pourrions faire des économies d'énergie», explique Yi Cui, professeur de science des matériaux et ingénierie à l'université Stanford en Californie. Ce nouveau matériau, résultat du mariage de la nanotechnologie, de l'optique et de la chimie, permet à l'organisme de décharger la chaleur. Selon les scientifiques, le corps peut ainsi se rafraîchir de deux degrés Celsius de plus que s'il portait un vêtement de coton. Comme le coton ou le lin, ce nouveau matériau permet l'évaporation de la sueur. Mais il est en plus doté d'un mécanisme qui laisse passer les radiations infrarouges émises par le corps.