Charlie Hebdo: le dérapage de trop

Les profondeurs de la bêtise sont insondables. Après s'être attaqué aux symboles de l'islam, l'hebdomadaire satirique français Charlie Hebdo a encore fait des siennes. Sans le moindre respect pour les morts, il vient de publier un dessin indécent et choquant sur les victimes du tremblement de terre qui a fait près de 300 morts dans le centre de la péninsule et a déclenché une polémique en Italie. «Ces dessins sont répugnants», a jugé vendredi soir le ministre italien de la Justice, Andrea Orlando, après une série de réactions plus ou moins indignées sur les réseaux sociaux. «Je ne crois pas utile d'aller au-delà dans les commentaires parce que je crois qu'on produit ainsi exactement l'effet recherché (...), c'est-à-dire créer un scandale et donc, une discussion et attirer l'attention des médias», a ajouté le ministre. Le président du Sénat, Pietro Grasso, a de son côté affirmé «respecter la liberté de la satire, de l'ironie». Mais, a-t-il ajouté, «je peux dire aussi que j'ai la liberté de dire que tout cela est dégoûtant».