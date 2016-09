L'Algérie aura-t-elle son université privée?

Des annonces, des rumeurs mais rien d'officiel pour le moment au sujet de la première université privée en Algérie. L'homme d'affaires le plus proche de concrétiser cette idée est le président du Forum des chefs d'entreprise (FCE). Ali Haddad envisage en effet, d'investir le créneau du savoir en créant la première université algérienne. D'ailleurs, il a déjà fait une première annonce concernant la création d'un fonds de soutien de la recherche scientifique géré par les deux parties (université et FCE), avec la consécration d'un budget à ce fonds estimé à 50 millions de dinars. Il a ainsi exprimé le souhait du FCE de contribuer au rapprochement entre l'université et la sphère économique et de soutenir la recherche scientifique, en perspective de la création de cette première université privée.