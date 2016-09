La formation professionnelle: "A vous les jeunes!"

Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki, a indiqué que le gouvernement a décidé d'ouvrir des spécialités «très prisées» par les jeunes, affirmant que les programmes et les équipements ont été modernisés pour aboutir à une ressource humaine «qualifiée».» A chaque fois que nous avons pu réunir les conditions de réussite (à), nous avons décidé d'ouvrir des spécialités très prisées par les jeunes», a précisé le ministre dans une interview publiée par le mensuel Afrique Asie dans sa livraison de septembre. Parmi les nouvelles spécialités «très prisées» par les jeunes figurent les métiers liés à l'audiovisuel, aux arts graphiques, à l'hôtellerie et au tourisme, a ajouté le ministre qui a indiqué que pour l'année 2015, 250.000 jeunes diplômés qualifiés ont été mis à la disposition du marché du travail. Il a ajouté que sur le plan technique et professionnel, les programmes et les équipements, notamment dans le cadre du partenariat avec les entreprises, ont été modernisés.