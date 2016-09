Les beaux jours de l'informel à Alger

La capitale comptait jusqu'à la dernière semaine d'août, 130 marchés informels regroupant quelque 4000 intervenants, selon le bilan de contrôle des agents de la direction du commerce de la wilaya d'Alger. L'état récapitulatif des marchés informels du 23 au 29 août 2016, disponible sur le site Web de la direction du commerce de la wilaya d'Alger, montre l'existence de 130 marchés informels avec 3952 intervenants à travers la capitale. La même source fait état de 53 sites apparus tout récemment avec quelque 900 intervenants. La wilaya d'Alger compte 390 commerces, 131 marchés de détail couverts et de proximité et quatre zones d'activités (El-Djorf, El-Hamiz, Semar et Jolie Vue). Mais à la veille de chaque rentrée sociale ou de fêtes religieuses, les marchés informels réapparaissent en dépit des campagnes d'éradication menées par les autorités compétentes depuis 2012.