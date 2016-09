Un nouveau procédé terroriste

L'information est à prendre très au sérieux. Les terroristes semblent opérer par un nouveau procédé autrement plus ravageur. Un groupe de personnes soupçonnées de terrorisme, arrêté en juillet dernier par la police fédérale du Brésil, envisageait d'utiliser des armes chimiques afin de contaminer les eaux potables à Rio de Janeiro lors des Jeux olympiques.Selon le portail R7, les suspects planifiaient de contaminer les eaux dans des stations de distribution d'eau.Les membres du groupe baptisé Jundallah (les soldats de Dieu) discutaient de leurs plans par courriel et via l'application de messagerie Telegram.La police a réussi à surveiller leur correspondance et a finalement arrêté environ 15 membres de l'organisation avant le début des Jeux. D'ici le 8 septembre, la police fédérale devra présenter son analyse des matériaux de l'enquête, alors que la mise en garde à vue des suspects a été prolongée jusqu'au 12 septembre.Si les suspects sont reconnus coupables, il s'agirait du premier cas d'application de la loi sur le terrorisme depuis son adoption au Brésil, en mars dernier.