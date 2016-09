"Dar Dzaïr", c'est fini pour cette année

Le Premier ministre a procédé avant-hier soir, au complexe olympique Mohamed-Boudiaf à Alger, à la clôture de la manifestation «Dar Dzaïr», qui avait offert au public un chapelet d'activités culturelles et artistiques reflétant la richesse et la diversité culturelles dans les 48 wilayas du pays. Sellal était accompagné à cette clôture par des membres du gouvernement.

La manifestation «Dar Dzaïr» et la deuxième édition du Village de loisirs, installés au niveau du complexe olympique Mohamed-Boudiaf, avaient débuté en juillet dernier, en marge des championnats d'Afrique de lutte.

Outre un cinéma en plein air et un espace de jeux vidéo, l'espace «Dar Dzaïr» avait proposé aux visiteurs des activités culturelles et artistiques reflétant la richesse et la diversité culturelles dans les 48 wilayas du pays.