Après le raï, le diwan dans le patrimoine

Le processus de classement au patrimoine national de la musique et danse diwanes a été entamé dès ce jour pour la préservation et la protection de cette expression musicale et chorégraphique traditionnelle, a annoncé hier le wali de Béchar. «La wilaya de Béchar à travers la direction locale du secteur de la culture prendra en charge la constitution et le soutien du dossier de classement au patrimoine national des différents aspects du diwan (musique et chorégraphie)», a précisé, Mohamed Majdoub lors de la deuxième journée du cycle conférences-débats initié par le commissariat du Xe Festival culturel national de la musique et danse diwanes, qu'abrite la Maison de la cultures «Kadi Mohamed»'. Cette annonce qui a été «favorablement»' accueillie par les représentants des troupes participantes, vient conforter les efforts consentis depuis 10 ans par les organisateurs, les musiciens et les chercheurs et autres universitaires pour le classement de cet important pan de la culture nationale.