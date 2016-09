C'est la rentrée pour Jil'FCE

Dans le cadre de son programme d'activités, Jil'FCE organise aujourd'hui à 17 h au siège de Sylabs, sis 8 rue Hassani Issaâd, Alger-Centre (repère: à proximité de l'Institut français d'Alger), un afterwork qui portera sur la présentation des résultats d'une étude sous le thème:«Jeunes entrepreneurs algériens: réalités, freins et perspectives.»

Il convient de rapeler que JiL'FCE est une section créée au sein du Forum des chefs d'entreprise pour mobiliser et encourager les chefs d'entreprise de moins de 40 ans. Les membres de Jil'FCE bénéficient de conditions d'adhésion et d'encadrement spécifiques tout en étant membres à part entière du FCE.