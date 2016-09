Enfin Zéralda-Birtouta par rail

La ligne ferroviaire Zéralda-Birtouta, longue de 21 km, dont les travaux de réalisation vont bon train, sera mise en service le 1er novembre prochain. Le projet comprend également la réalisation de cinq stations à Bir Touta, à Tessala El-Merdja, à Sidi Abdallah, au pôle universitaire de Sidi Abdallah et à Zéralda, 11 ponts, quatre tunnels et des ouvrages d'art. La mise en service de cette ligne à raison d'un train toutes les 30 minutes sera l'occasion de lancer le billet unique pour le train, le tramway, le métro et les bus relevant de l'Etusa. L'examen de deux autres projets d'extension de cette ligne vers Aïn Benian d'un côté et Gouraya (Tipasa) de l'autre a, par ailleurs, été finalisé. Ces projets permettront de renforcer les moyens de transports à l'ouest d'Alger, de créer un équilibre entre les banlieues Ouest et Est, de désengorger les routes et d'améliorer la circulation dans la capitale, a affirmé M. Talai.