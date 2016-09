Les feux de forêts blessent Mostaganem

Les dégâts occasionnés par les feux de forêts dans la wilaya de Mostaganem ont augmenté de 700 pour cent par rapport à l'année dernière, a-t-on appris de la Conservation locale des forêts. Depuis le lancement de la lutte contre les feux de forêts, le 1er juin dernier, et jusqu'au 3 septembre de l'année en cours, 85 feux ravageant plus de 117 ha ont été enregistrés contre 56 feux détruisant 16 ha en 2015, a souligné le chef de service de la protection végétale et animale. Les dégâts occasionnés cette année ont touché 85 ha de forêts, dont des arbres de pin d'Alep, d'eucalyptus et de pin, 30 ha de broussailles et 2 ha de maquis. Le plus important incendie a été enregistré en août dernier, au niveau de la forêt de Daouas, dans la commune de Khadra (50 km à l'est du chef-lieu de wilaya). Le sinistre a duré plus de 24 heures. Il a été accentué par les vents dépassant les 65 km/heure. Les flammes ont été maîtrisées grâce à l'intervention des agents des forêts, de la Protection civile, de la colonne mobile de Relizane et des communes de Khadra, Sidi Ali, Achaâcha, Sidi Lakhdar et des habitants riverains à la forêt.