BHL, le nouvel ami du roi

Dans une tribune publiée dans le magazine Le Point, le philosophe Bernard- Henri Lévy revient sur le discours de Mohammed VI, du 21 août dernier. BHL croit y avoir décelé une volonté d'agir qui tranche totalement avec le manque de volonté et d'actions des autres dirigeants à lutter contre l'islamisme radical. Pour BHL, aucun autre chef d'Etat n'a «prononcé des mots aussi forts». Dans sa tribune, BHL insiste davantage sur le rôle de chef de guerre qu'incarne Mohammed VI dans cette lutte contre le fanatisme et plus particulièrement contre l'Etat islamique. Après cette tribune, les Marocains auront du souci à se faire. Les expressions guerrières de BHL sont en général un très mauvais présage pour les peuples auxquels elles sont destinées.