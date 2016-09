Ival produira des véhicules de la gamme Daily

Ival, concessionnaire automobile algérien, spécialisé dans la marque Iveco et Fiat professionnel, compte réaliser une usine temporaire qui produira la gamme Daily. C'est ce qu'a indiqué récemment son directeur général adjoint Sofiane Ben Omrane au site d'information Maghrebemergent. Ceci dans le but de ne pas perdre du temps. «Il n'est pas aisé de réaliser une zone industrielle. Cela passe par la viabilisation du terrain, l'installation de réseau électrique et d'autre oeuvres infrastructurelles» a indiqué le responsable. Le site de production s'installera sur une assiette foncière de 100.000 m² dans la nouvelle zone industrielle d'Oued El Berdi, dans la région de Bouira, toujours selon la même source.