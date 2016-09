Les petits partis islamistes sont en voie de disparition

Il n'y aura ni listes communes ni rapprochement électoral au sein de la mouvance islamiste. C'est ce qu'ont affirmé à L'Expression des sources au sein du MSP, dont les militants refusent de servir de marchepieds à de petits partis islamistes, sans envergure. L'obligation de parrainage contenue dans la loi sur le régime électoral, a amené le grand parti islamiste du moment à jouer cavalier seul lors du prochain scrutin. Des partis comme Ennahdha et El Islah risquent de disparaître purement et simplement du Parlement et des autres institutions élus, pour la simple raison que leurs listes seront incapables de réunir les signatures nécessaires, sans le soutien du MSP. En d'autres termes, le parti de Makri veut les militants d'Ennahdha, mais pas sa direction.