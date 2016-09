Un CET pour les déchets de la capitale

Recevant les déchets ménagers de 34 communes de la wilaya d'Alger, le centre d'enfouissement technique (CET) de Hamici implanté dans la commune de Mahelma à l'ouest d'Alger est très sollicité.

Aussi, le ministère des Ressources en eau et de l'Environnement (Mree), a décidé la construction d'un nouveau casier de 13,8 ha avec une capacité d'enfouissement d'environ trois millions de m3 de déchets ménagers. Il est prévu aussi la construction d'une autre station de traitement des lixiviats (osmose inverse d'une capacité de 120m3/J).

La durée d'exécution des travaux est de 14 mois. Une troisième phase d'extension est prévue et qui consiste en la construction des deux nouveaux casiers (casiers 3 et 4), avec une capacité d'enfouissement d'environ 5 millions de m3 de déchets ménagers, la construction d'une autre station de traitement des lixiviats d'une capacité de 120m3/J.