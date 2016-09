Hassiba Benbouali, thème inaugural au nouveau CEM de Kalitoussa

Le parcours révolutionnaire de la chahida Hassiba Benbouali a été dimanche dernier le thème du cours inaugural de la nouvelle rentrée scolaire, donné au nouveau collège d'enseignement moyen (CEM) de la zone d'expansion Kalitoussa de la commune de Berrahal (Annaba).Ce cours a été suivi avec intérêt par les élèves et leurs parents ainsi que par les autorités de la wilaya dans le cadre de ce nouvel établissement baptisé du nom du chahid Hocine Guellil. Les parents d'élèves présents ont exprimé à l'occasion leur satisfaction en ce début d'année scolaire quant à l'ouverture de ce nouveau CEM et au choix judicieux, estiment-ils, du thème de la Révolution pour la première journée de l'année scolaire. Ils ont été 136.911 élèves à rejoindre les classes dimanche dernier à travers la wilaya d'Annaba dont 71.715 en primaire et près de 6546 en préscolaire.