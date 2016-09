L'Algérie encore championne d'Afrique des échecs!

L'Algérie est une fois de plus championne d'Afrique des Jeux d'échecs! Quelques semaines après avoir remporté les Championnats arabes en Tunisie avec 16 médailles dont 7 en or, les jeunes échéphiles algériens gagnent les Championnats africains, qui se sont déroulés du 21 au 28 août 2016 dans la ville Port Elisabeth, en Afrique du Sud. L'Algérie conserve ainsi la couronne continentale qu'elle a décrochée en 2015 en Zambie. La délégation algérienne est sortie leader de cette nouvelle édition, à laquelle ont participé 275 joueurs et joueuses issus de 11 pays et concourant dans 12 catégories, 6 pour chaque sexe.