La Terre l'a échappé belle

Rares sont ceux qui le savent, mais dimanche dernier, un astéroïde a frôlé la Terre à moins de 80.000 km, soit moins d'un cinquième de la distance qui nous sépare de la Lune, selon la revue Space. Et le pire, c'est que cet objet, intitulé 2016 QA2, n'a été découvert que la veille par l'observatoire brésilien Sonear, révèle le Minor Planet Center. Si l'astéroïde est loin d'atteindre le kilomètre nécessaire pour éradiquer l'espèce humaine, il frôle tout de même les 50 mètres. Pour vous donner une idée, le météore de Tcheliabinsk qui avait éclaté au-dessus de la Russie en blessant 1 210 personnes faisait approximativement 20 mètres de large. Science Alert précise que si plus de 90% des astéroïdes passant proches de la Terre qui représentent un risque d'extinction de l'humanité (plus d'un kilomètre de diamètre) sont répertoriés par la Nasa, ce n'est pas le cas pour les plus petits, qui peuvent pourtant causer de sérieux dégâts. Ainsi, la Nasa estime que seuls 30% des météores de 160 mètres et plus sont répertoriés.