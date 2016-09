La revente du pain sur les trottoirs est encore là

La chasse à l'informel, engagée depuis plus d'un an par les pouvoirs publics, ne semble pas avoir porté ses fruits dans toutes les villes du pays. Si les marchés chassés par-ci refleurissent par-là, dans une espèce de jeu du chat et de la souris avec les forces de sécurité, il existe une activité qui échappe apparemment à toute souricière: celle de la revente du pain à même les trottoirs, au milieu des gaz d'échappement et de la poussière ambiante, c'est-à-dire dans des conditions que l'hygiène la plus élémentaire réprouve. Et cela, point n'est besoin de se hasarder sur l'autoroute Est-Ouest, en direction des villes de l'intérieur. On le voit encore et toujours dans certains quartiers de la capitale.