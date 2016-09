Les Sétifiens guettent la réouverture de "leur" aéroport

Les Sétifiens attendent avec une impatience croissante la réouverture de l'aéroport où des travaux de renforcement de la piste d'atterrissage, longue de 2900 m, ont été engagés pour un délai de 10 mois. Malgré un suivi rigoureux et une concertation permanente de la wilaya avec l'entreprise chargée de la réalisation, les travaux lancés en avril dernier pour une durée réduite en fin de compte à 4 mois, tardent encore à se concrétiser. L'ouverture était initialement prévue un 15 juillet puis elle dut être reportée au 20 août, mais un problème de balisage est passé par-là qui a assombri les prévisions trop optimistes. Selon des sources encore incertaines, l'aéroport devrait ouvrir ses portes le 1er octobre 2016 et un vol d'essai aurait lieu entre le 20 et le 25 septembre.