Qui se souvient de Alan Kurdi?

Qui se souvient de Alan Kurdi? Vendredi dernier, c'était l'anniversaire de la découverte d'un enfant noyé, allongé face contre terre, sur une plage de Turquie. Le monde entier avait alors été submergé par une intense émotion et tous les feux de l'actualité étaient rivés sur le sort dramatique des réfugiés syriens. A la pointe de la mobilisation, pour diverses raisons, Angela Merkel avait tenté de donner l'exemple en accueillant un million d'entre eux. Une levée de boucliers générale lui a répondu, surtout en Europe de l'Est mais aussi chez ses partenaires les plus «proches». Résultat: les partis soi-disant «souverainistes», c'est-à-dire d'extrême droite, ont aussitôt embarqué sur le cuirassé de la xénophobie et du racisme, et les électeurs les ont vite crédités de scores inespérés. Quant au petit Syrien de 3 ans, il ne restera de lui qu'un cliché lui aussi noyé dans un océan d'oubli!