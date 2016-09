Comment Bouchouareb a boosté MAZ production Algérie

«Notre projet industriel a connu des évolutions très positives depuis que Bouchouareb est à la tête de l'industrie, nous étions sur le point d'abandonner après presque dix ans de galère», souligne le P-DG de l'entreprise algérienne MAZ Production Algérie, spécialisée dans le montage et la fabrication de camions et de bus. L'information a été rapportée par le journal on line Info-Premières. Cette entreprise représente la marque russe MAZ, spécialisée dans la fabrication de bus, de camions et d'engins. «Je ne comprends pas les visées de ceux qui rabâchent à longueur de journée qu'il y a des blocages dans l'investissement, faux, le ministère de l'Industrie et des Mines ne bloque personne!» affirme l'investisseur algérien. Cet important projet va voir le jour grâce à la stratégie industrielle menée par le ministre de l'Industrie et des Mines, ce projet a eu aussi un grand coup de pouce de la part du wali de Djelfa, Abdelkader Djellaoui, lieu d'implantation de l'usine.