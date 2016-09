L'Algérie et le Maroc autour d'un couscous

L'Algérie a déposé devant l'Unesco un dossier afin que le couscous soit inscrit au patrimoine culturel mondial. Pour donner plus de chances à ce dossier d'aboutir, l'Algérie a adopté la même stratégie que celle faite pour le cas de l'Imzad où elle a déposé un dossier commun avec le Niger et le Mali. Ainsi, le dossier du couscous avait été déposé avec tous les pays du Grand Maghreb à savoir la Tunisie, le Maroc, la Libye et la Mauritanie. Voilà qui doit tempérer un peu l'ardeur du Royaume marocain très remonté quand l'Algérie a déposé devant l'Unesco un dossier afin que le raï, musique populaire, soit inscrit comme «chant populaire algérien» au patrimoine culturel immatériel. Les Marocains revendiquent aussi la parité du raï.