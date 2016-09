Les deux initiatives algériennes qui séduisent l'UE

L'Union européenne a sélectionné deux meilleures initiatives algériennes pour un support supplémentaire dans le cadre du projet Switchmed.«La première initiative promeut la sensibilisation des consommateurs algériens afin de vivre d'une manière plus durable et saine, dans le respect de la terre, de la nature et de l'homme. Le collectif Torba (Ferme agro-écologique pédagogique Torba), a créé la première association pour maintenir l'agriculture locale. Il est un moyen de connecter directement les agriculteurs avec les consommateurs qui ont choisi d'acheter des produits plus sains et locaux. À cette fin, le collectif Torba se réunit tous les vendredi matin, à 11 heures au marché Torba-Filaha (Fayet club) à Ouled Fayet à Alger, où sont vendus les différents produits du terroir, et où sont distribués les produits frais de l'Association pour le maintien de l'agriculture paysanne (Amap) Alger», lit-on sur le site de l'UE.