Tamazight dans une école privée à Oran

Une école privée, basée à Oran et spécialisée dans les langues, lance, à l'occasion de la nouvelle année 2016-2017, des cours de tamazight, a-t-on appris auprès de sa gérante Mme Rachida Yacine. Interrogée en marge de l'ouverture du Salon national de l'équipement pédagogique et de la formation qui se tient depuis mardi dernier au Centre des conventions d'Oran, la gérante de cette école «in-touch» a indiqué qu'il s'agit là d'une première expérience menée par une école privée dans la wilaya d'Oran. La direction de l'école s'est lancée dans ce projet suite aux multiples demandes formulées, notamment par des adultes, pour suivre des cours d'initiation et de perfectionnement de tamazight. Parmi les candidats, il y a ceux qui maîtrisent déjà le parler et qui souhaitent apprendre à lire et à écrire, et d'autres qui veulent s'initier. Les enfants qui suivent des cours de tamazight dans leurs cursus scolaires peuvent également s'inscrire pour des cours de soutien, ajoute-t-on de même source.