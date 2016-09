décrets pour le sucre et le sel

Le ministère du Commerce s'attelle à préparer deux décrets exécutifs portant sur la limitation du taux de sucre dans les boissons gazeuses et jus et fixant le poids et le taux du sel dans le pain, a-t-on appris mardi dernier à Oran du président de la Fédération algérienne des consommateurs (FAC). En marge d'une journée d'étude organisée par la FAC, en collaboration avec l'OMS sur les mécanismes de cohésion pour la santé en Afrique, Zaki Hariz a estimé que «la publication de ces deux décrets a constitué une avancée importante vers une culture de consommation saine et équilibrée. Il faut apprendre à nos enfants à manger avec moins de sel et sucre», a-t-il souligné. Le responsable de la FAC a mis l'accent sur le travail de sensibilisation et d'information mené par son organisation dans ce sens et le contact permanent de la Fédération avec les producteurs de boissons gazeuses et jus et avec les boulangers, associés à la préparation de ces deux décrets.