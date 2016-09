De nouvelles têtes à "la ville"

«Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelmadjid Tebboune a opéré avant-hier, un changement dans le secteur de la ville», a indiqué un communiqué du ministère. «Cette décision vise à insuffler une dynamique à la gestion et à se préparer aux prochains rendez-vous du secteur notamment la livraison de la première tranche de la nouvelle ville de Sidi Abdallah (Alger) selon les standards de la ville moderne», a ajouté le communiqué. Ce mouvement porte sur la nomination de Mme Houria Meddahi au poste de directrice générale de la ville en remplacement de M.Ali Ben Saâd, appelé à d'autres fonctions. En outre, M.Mourad Zouaydia a été réinstallé à la tête de la direction générale de la nouvelle ville de Sidi Abdallah et M.Slimane Madani a été transféré à la tête de la nouvelle ville de Bouinane en remplacement de Mme Zina Hamzaoui, appelée à d'autres fonctions, a précisé le communiqué.