La surprise Dounia Parc

Après la polémique qu'a suscitée ce parc, nous sommes partis y faire un tour. On a été surpris de découvrir un endroit féerique, qui manque certes encore d'infrastructures, mais qui offre un cadre exceptionnel. En effet, on a trouvé un endroit sauvage avec une vue exceptionnelle sur l'ouest de la capitale. On y trouve même un beau lac artificiel où l'on peut louer des pédalos et y faire des sports nautiques. Un club équestre lui fait face. La sécurité y est irréprochable. Les joggeurs et les familles y trouvent ainsi leur bonheur.