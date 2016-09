Le taux d'analphabétisme en Algérie a baissé à 12,33%

Selon l'Office national d'alphabétisation et d'enseignement pour adultes, depuis le lancement de la Stratégie nationale d'alphabétisation en 2007, le nombre des inscrits a atteint 3553.758 apprenants, dont 485.850 hommes et 3067.908 femmes soit 86%.L'Algérie a enregistré, depuis 2007 à ce jour, une «diminution» du taux d'analphabétisme à 12,33%, et ce, grâce à la Stratégie nationale d'alphabétisation (SNA), a indiqué mercredi dernier un communiqué de l'Office national d'alphabétisation et d'enseignement pour adultes (Onaea), qui célèbre jeudi, la Journée internationale d'alphabétisation. L'onaea précise en effet, que la situation en Algérie connaît, cette année, une période de transition qui consiste en l'«évaluation de la Stratégie nationale d'alphabétisation (SNA), dont le début de la mise en oeuvre remonte à 2007 avec la collaboration de partenaires officiels ainsi que le mouvement associatif».