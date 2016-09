Les "Canadiennes" sous les égouts

Les plages d'El Kaddous, Decca-plage et Les Canadiennes sont les plages (non privatisées) les plus appréciées par les Algérois, notamment grâce à leur beauté, leur propreté, mais aussi grâce à l'ambiance qui y règne. En effet, tous les âges s'y côtoient pour une ambiance familiale et chaleureuse. Mais voilà, cette saison estivale a été cauchemardesque avec la pollution qui s'est abattue sur ce coin de villégiature. Les eaux usées des égouts sont rejetées à la mer en provenance d'un oued avoisinant, oued Kaddous qui est déjà très pollué. De gros déchets se sont accumulés créant de grosses taches aux odeurs nauséabondes. On y voit des plaques marrons qui couvrent toute la zone de baignade, pourtant l'eau était d'une clarté inégalée. Habitants de la zone et amoureux de la plage ont manifesté leur indignation face à ce crime contre la nature...Une pétition a déjà recueilli des signatures afin d'interpeller les autorités compétentes pour arrêter ce massacre!