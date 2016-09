Les Allemands pris d'un accès d'islamophobie

Une des plus importantes organisations musulmanes d'Allemagne a dénoncé jeudi une hausse «sans précédent» des agressions islamophobes et des violences xénophobes dans le pays. «Les attaques contre les mosquées se sont multipliées entre 2014 et 2015. Le nombre d'attaques contre les centres de réfugiés grimpe dans des proportions inédites. Même chose pour les agressions physiques et verbales contre les musulmans dans la rue. Sans parler des délits haineux sur Internet», a énuméré le président du Conseil central des musulmans d'Allemagne (ZMD), Ayman Mazyek, dans le quotidien Die Welt. Les blessures corporelles, en particulier, sont passées de 464 en 2014 à 756 l'an dernier, alors que les incendies ont explosé, visant particulièrement les centres de réfugiés, passant de 16 en 2014 à 83 en 2015, année qui a vu l'Allemagne accueillir plus d'un million de demandeurs d'asile.